Lider Sultan, Başiskele deplasmanında

MAÇIN SAAT DEĞİŞTİ
Lider Sultan Orhan, 11 maçta 9 galibiyet aldı, Suadiye’ye deplasmanda yenildi, İlimtepe ile sahasında berabere kaldı. 10. sıradaki Başiskele ise 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Sultan Orhan 28, Başiskele ise 4 puana sahip. İlk yapılan açıklamada maçın başlama saati 15’ti. Son anda karar değişti ve Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maç saat 18’e alındı.
SUADİYE -DİLOVASI (18.00-ARSLANBEY)
1. sırada yer alan lider takipçisi 26 puanlı Kartepe Suadiye, 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 8. sıradaki rakibi 9 puanlı Dilovası Belediye ise 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Arslanbey Stadı’ndaki maç saat 18’de başlayacak.
DEĞİRMENDERE -İLİMTEPE (19.00-DEĞİRMENDERE)
1. sırada bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen İlimtepe liderden 6 puan uzakta da olsa, sonuna kadar zirveyi kovalamaya kararlı. 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan istikrarlı takım 22 puana sahip. 5.sırada yer alan Değirmendere, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 17 puan topladı. Maç saat 19.00’da başlayacak ve Değirmendere Stadı’nda oynanacak.
ZOR MAÇLAR
1.sırada yer alan 18 puanlı Derince Sırrıpaşa FK, 8 puanlı ateş hattındanki Tavşancılspor ise Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda karşı karşıya gelecek maç ve 17’de başlayacak. 6. sıradaki Kandıra Gençlerbiriği 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Rakibi gencecik Kocaeli 1937 Seka. Mücadele 16.00’da başlayacak ve Mehmet Ali Kağıtçı (Eski Stat)’da oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz