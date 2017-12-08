Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:39 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:41 TSİ )

Lider Sultan, Başiskele deplasmanında

Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’nda bugün, 11 maçta 28 puanla lider olan Gebze Sultan Orhan, 10. sırada ve 4 puanda bulunan Başiskele Belediye’ye konuk oluyor. Maç saat 18.00’da başlayacak.

MAÇIN SAAT DEĞİŞTİ

Lider Sultan Orhan, 11 maçta 9 galibiyet aldı, Suadiye’ye deplasmanda yenildi, İlimtepe ile sahasında berabere kaldı. 10. sıradaki Başiskele ise 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Sultan Orhan 28, Başiskele ise 4 puana sahip. İlk yapılan açıklamada maçın başlama saati 15’ti. Son anda karar değişti ve Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’ndaki maç saat 18’e alındı.

SUADİYE -DİLOVASI (18.00-ARSLANBEY)

1. sırada yer alan lider takipçisi 26 puanlı Kartepe Suadiye, 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 8. sıradaki rakibi 9 puanlı Dilovası Belediye ise 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Arslanbey Stadı’ndaki maç saat 18’de başlayacak.

DEĞİRMENDERE -İLİMTEPE (19.00-DEĞİRMENDERE)

1. sırada bulunan ve şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen İlimtepe liderden 6 puan uzakta da olsa, sonuna kadar zirveyi kovalamaya kararlı. 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan istikrarlı takım 22 puana sahip. 5.sırada yer alan Değirmendere, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 17 puan topladı. Maç saat 19.00’da başlayacak ve Değirmendere Stadı’nda oynanacak.

ZOR MAÇLAR

1.sırada yer alan 18 puanlı Derince Sırrıpaşa FK, 8 puanlı ateş hattındanki Tavşancılspor ise Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda karşı karşıya gelecek maç ve 17’de başlayacak. 6. sıradaki Kandıra Gençlerbiriği 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Rakibi gencecik Kocaeli 1937 Seka. Mücadele 16.00’da başlayacak ve Mehmet Ali Kağıtçı (Eski Stat)’da oynanacak.

Bugün 10:39 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli Basket U-14 şampiyon! mask
Kocaeli Basket U-14 şampiyon!
Lider Tayfun’un rakibi Çamlıtepe’de mask
Lider Tayfun’un rakibi Çamlıtepe’de
Kerem Yıldırım: Bu kez olacak! mask
Kerem Yıldırım: Bu kez olacak!
Onur Öztonga: Tepecik’i yenmemiz lazım mask
Onur Öztonga: Tepecik’i yenmemiz lazım
Fatih Kavlak: Bizim daha çok ihtiyacımız var mask
Fatih Kavlak: Bizim daha çok ihtiyacımız var
Çayırova’ya 1 haftada 2 tesis mask
Çayırova’ya 1 haftada 2 tesis
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti mask
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var... mask
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda! mask
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda!
Kocaeli için kar uyarısı! mask
Kocaeli için kar uyarısı!
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu mask
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu
Kız kardeşe taciz iddiası! mask
Kız kardeşe taciz iddiası!

GALERİ

Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor mask
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
Makam odasına en rahat o girer... mask
Makam odasına en rahat o girer...
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6” mask
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı mask
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR