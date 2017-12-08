Ahmet Şahin: Hedefimizi yakalayabiliriz

FARKI AÇARIZ DERKEN!

Başkan Şahin bireysel hatalardan dolayı çok puan kaybı yaşadıklarını belirtti ve şu düşüncelere yer verdi: Geçen hafta Yeşil Bursa karşısında kazanıp 3’te 3 yapmak ve puanımızı 21’e çıkarmak istiyorduk. Formumuz gittikçe yükselmişti ve kazanmaya kendimizi çok inandırmıştık. Golü de bulduk. Farkı açarız diye düşünürken evdeki hesap çarşıya uymadı.

BİREYSEL HATALAR CANIMIZI YAKIYOR

Hani bazı günler vardır “Olmayınca olmuyor” deriz. İşte o günlerden birisiydi. 6-0 bitecek maçı ne yazık ki 2-1 kaybettik. Yediğimiz iki golde de önemli bireysel hatalarımız oldu. Çok önemli bir maçtı. Kazansaydık liderle aramızda 6 puan kalacaktı. Devre arasına kadar 24-25 puan hedefimiz vardı. 18 puandayız. 2 maçımız daha var. Kalan iki maçımızı da kazanıp bu hedefimizi yakalayabiliriz.

SORUNUMUZ ATAMAMAK DEĞİL

İlk engel Anadolu Bağcılar. Onlar da bizim ile beraber 18 puanda. Sahamızda mutlak galibiyet bekliyoruz. Grupta en çok gol atan 4-5 takımdan birisiyiz. Ancak ligden düşmesi yüksek olan Kayseri Erciyes’in ardından da en çok gol yiyen ikinci takımız. Bizim sorunumuz atamamak değil, çok gol yemek. Bunu ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.