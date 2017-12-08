Kandıralıları buluşturan dev turnuva başlıyor!

Genç Kandıralılar Dernek Başkanı Nurullah Özer ve ekibi bu yıl da organizasyonun kusursuz geçmesi için çok ciddi bir şekilde çalışıyor.
EV SAHİBİ OR-AR ÇİM HALI
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Or-Ar Çim Halı Tesisleri’nde organize edilecek olan dev turnuva lig usulü şeklinde gerçekleşecek. Bu yıl ki organizasyona 11 takım katılacak. Lig sonunda ilk 5 e giren takımlar Play-Off’a kalacak. 1. sıradaki takım doğrudan finale çıkacak. 2,3,4 ve 5. sıradaki takımlar 2-5, 3-4 şeklinde eşleşecek. Bu 4 takımdan iki maçı kazanan takım bir diğer finalist olacak. Şampiyon ile dereceye giren takımlara özel ödüllerin verileceği turnuvadaki maçlar her Pazar saat 11’de başlayacak akşam 4’e kadar devam edecek.
1.GENÇ KANDIRALILAR DERNEĞİ HALI SAHA LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR
AKÇAOVA SPOR KULÜBÜ
AVLANLI 1921
BALABANSPOR
ÇAKIRCAALİ SPOR KULÜBÜ
ÇERÇİLİ CITY
ÇERÇİLİSPOR
ESENTEPE FUTBOL KULÜBÜ
HEDİYELİ FUTBOL KULÜBÜ
SAFALI FUTBOL KULÜBÜ
SUCUALİSPOR
YUSUFCA FUTBOL KULÜBÜ
İLK HAFTA PROGRAMI
11.00: YUSUCA – BALABANSPOR
12.00: AKÇAOVA – ÇERÇİLİSPOR
13.00: AVLANLI 1921 – HEDİYELİ
14.00: ESENTEPE – SUCUALİ
15.00: ÇAKIRCAALİ – ÇERÇİLİ CITY
AVLANLI 1921
BALABANSPOR
ÇAKIRCAALİ SPOR KULÜBÜ
ÇERÇİLİ CITY
ÇERÇİLİSPOR
ESENTEPE FUTBOL KULÜBÜ
HEDİYELİ FUTBOL KULÜBÜ
SAFALI FUTBOL KULÜBÜ
SUCUALİSPOR
YUSUFCA FUTBOL KULÜBÜ
İLK HAFTA PROGRAMI
11.00: YUSUCA – BALABANSPOR
12.00: AKÇAOVA – ÇERÇİLİSPOR
13.00: AVLANLI 1921 – HEDİYELİ
14.00: ESENTEPE – SUCUALİ
15.00: ÇAKIRCAALİ – ÇERÇİLİ CITY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz