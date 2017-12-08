Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:04 TSİ )

Kandıralıları buluşturan dev turnuva başlıyor!

İlimizin en değerleri turnuvaları arasında yer alan Kandıra İlçe’nin birlik ve bütünlüğünü amaç edinen Geleneksel Genç Kandıralılar Derneği Halı Saha Ligi'nin dördüncüsü Pazar günü (yarın) başlıyor.

Genç Kandıralılar Dernek Başkanı Nurullah Özer ve ekibi bu yıl da organizasyonun kusursuz geçmesi için çok ciddi bir şekilde çalışıyor.

EV SAHİBİ OR-AR ÇİM HALI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Or-Ar Çim Halı Tesisleri’nde organize edilecek olan dev turnuva lig usulü şeklinde gerçekleşecek. Bu yıl ki organizasyona 11 takım katılacak. Lig sonunda ilk 5 e giren takımlar Play-Off’a kalacak. 1. sıradaki takım doğrudan finale çıkacak. 2,3,4 ve 5. sıradaki takımlar 2-5, 3-4 şeklinde eşleşecek. Bu 4 takımdan iki maçı kazanan takım bir diğer finalist olacak. Şampiyon ile dereceye giren takımlara özel ödüllerin verileceği turnuvadaki maçlar her Pazar saat 11’de başlayacak akşam 4’e kadar devam edecek.

1.GENÇ KANDIRALILAR DERNEĞİ HALI SAHA LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR

AKÇAOVA SPOR KULÜBÜ

AVLANLI 1921

BALABANSPOR

ÇAKIRCAALİ SPOR KULÜBÜ

ÇERÇİLİ CITY

ÇERÇİLİSPOR

ESENTEPE FUTBOL KULÜBÜ

HEDİYELİ FUTBOL KULÜBÜ

SAFALI FUTBOL KULÜBÜ

SUCUALİSPOR

YUSUFCA FUTBOL KULÜBÜ

İLK HAFTA PROGRAMI

11.00: YUSUCA – BALABANSPOR

12.00: AKÇAOVA – ÇERÇİLİSPOR

13.00: AVLANLI 1921 – HEDİYELİ

14.00: ESENTEPE – SUCUALİ

15.00: ÇAKIRCAALİ – ÇERÇİLİ CITY

AVLANLI 1921

BALABANSPOR

ÇAKIRCAALİ SPOR KULÜBÜ

ÇERÇİLİ CITY

ÇERÇİLİSPOR

ESENTEPE FUTBOL KULÜBÜ

HEDİYELİ FUTBOL KULÜBÜ

SAFALI FUTBOL KULÜBÜ

SUCUALİSPOR

YUSUFCA FUTBOL KULÜBÜ

İLK HAFTA PROGRAMI

11.00: YUSUCA – BALABANSPOR

12.00: AKÇAOVA – ÇERÇİLİSPOR

13.00: AVLANLI 1921 – HEDİYELİ

14.00: ESENTEPE – SUCUALİ

15.00: ÇAKIRCAALİ – ÇERÇİLİ CITY

Bugün 10:46 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli Basket U-14 şampiyon! mask
Kocaeli Basket U-14 şampiyon!
Lider Tayfun’un rakibi Çamlıtepe’de mask
Lider Tayfun’un rakibi Çamlıtepe’de
Kerem Yıldırım: Bu kez olacak! mask
Kerem Yıldırım: Bu kez olacak!
Onur Öztonga: Tepecik’i yenmemiz lazım mask
Onur Öztonga: Tepecik’i yenmemiz lazım
Fatih Kavlak: Bizim daha çok ihtiyacımız var mask
Fatih Kavlak: Bizim daha çok ihtiyacımız var
Çayırova’ya 1 haftada 2 tesis mask
Çayırova’ya 1 haftada 2 tesis
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti mask
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var... mask
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda! mask
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda!
Kocaeli için kar uyarısı! mask
Kocaeli için kar uyarısı!
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu mask
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu
Kız kardeşe taciz iddiası! mask
Kız kardeşe taciz iddiası!

GALERİ

Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor mask
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
Makam odasına en rahat o girer... mask
Makam odasına en rahat o girer...
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6” mask
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı mask
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR