Kandıralıları buluşturan dev turnuva başlıyor!

Genç Kandıralılar Dernek Başkanı Nurullah Özer ve ekibi bu yıl da organizasyonun kusursuz geçmesi için çok ciddi bir şekilde çalışıyor.

EV SAHİBİ OR-AR ÇİM HALI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Or-Ar Çim Halı Tesisleri’nde organize edilecek olan dev turnuva lig usulü şeklinde gerçekleşecek. Bu yıl ki organizasyona 11 takım katılacak. Lig sonunda ilk 5 e giren takımlar Play-Off’a kalacak. 1. sıradaki takım doğrudan finale çıkacak. 2,3,4 ve 5. sıradaki takımlar 2-5, 3-4 şeklinde eşleşecek. Bu 4 takımdan iki maçı kazanan takım bir diğer finalist olacak. Şampiyon ile dereceye giren takımlara özel ödüllerin verileceği turnuvadaki maçlar her Pazar saat 11’de başlayacak akşam 4’e kadar devam edecek.

1.GENÇ KANDIRALILAR DERNEĞİ HALI SAHA LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR

AKÇAOVA SPOR KULÜBÜ

AVLANLI 1921

BALABANSPOR

ÇAKIRCAALİ SPOR KULÜBÜ

ÇERÇİLİ CITY

ÇERÇİLİSPOR

ESENTEPE FUTBOL KULÜBÜ

HEDİYELİ FUTBOL KULÜBÜ

SAFALI FUTBOL KULÜBÜ

SUCUALİSPOR

YUSUFCA FUTBOL KULÜBÜ

İLK HAFTA PROGRAMI

11.00: YUSUCA – BALABANSPOR

12.00: AKÇAOVA – ÇERÇİLİSPOR

13.00: AVLANLI 1921 – HEDİYELİ

14.00: ESENTEPE – SUCUALİ

15.00: ÇAKIRCAALİ – ÇERÇİLİ CITY

AVLANLI 1921

BALABANSPOR

ÇAKIRCAALİ SPOR KULÜBÜ

ÇERÇİLİ CITY

ÇERÇİLİSPOR

ESENTEPE FUTBOL KULÜBÜ

HEDİYELİ FUTBOL KULÜBÜ

SAFALI FUTBOL KULÜBÜ

SUCUALİSPOR

YUSUFCA FUTBOL KULÜBÜ

İLK HAFTA PROGRAMI

11.00: YUSUCA – BALABANSPOR

12.00: AKÇAOVA – ÇERÇİLİSPOR

13.00: AVLANLI 1921 – HEDİYELİ

14.00: ESENTEPE – SUCUALİ

15.00: ÇAKIRCAALİ – ÇERÇİLİ CITY