Arızlı’da golleri Muhammet Köse (3) Jemal (1) attı. Teknik sorumlular Tevfik Bıyıklı ile Mehmet Kanpara takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade ederken, Sosyal faaliyetlerden sorumlu memurlar Bülent Akyüz ve Emre Çelik de hem galibiyetten dolayı takımı tebrik etti hem de iddialı oldukları ifade etti.
Bugün 11:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Kocaeli Arızlı Yurdu moral buldu
Kocaeli Arzlı Yurdu hazırlık maçında Gazi Süleymanpaşa Yurdu’nu iyi bir futbolun ardından 4-2 mağlup etti ve bu ay başlayacak olan turnuva öncesi moral buldu.
Bugün 11:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz