Kocaeli Arızlı Yurdu moral buldu

Arızlı’da golleri Muhammet Köse (3) Jemal (1) attı. Teknik sorumlular Tevfik Bıyıklı ile Mehmet Kanpara takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade ederken, Sosyal faaliyetlerden sorumlu memurlar Bülent Akyüz ve Emre Çelik de hem galibiyetten dolayı takımı tebrik etti hem de iddialı oldukları ifade etti.