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Kocaeli Arızlı Yurdu moral buldu

Kocaeli Arzlı Yurdu hazırlık maçında Gazi Süleymanpaşa Yurdu’nu iyi bir futbolun ardından 4-2 mağlup etti ve bu ay başlayacak olan turnuva öncesi moral buldu.

Arızlı’da golleri Muhammet Köse (3) Jemal (1) attı. Teknik sorumlular Tevfik Bıyıklı ile Mehmet Kanpara takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade ederken, Sosyal faaliyetlerden sorumlu memurlar Bülent Akyüz ve Emre Çelik de hem galibiyetten dolayı takımı tebrik etti hem de iddialı oldukları ifade etti.

Bugün 11:04 TSİ - Spor

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