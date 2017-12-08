Zafer Halı Saha’da her şey yolunda

Tahsin Adıdüzel ile İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz’ın işletmeciliğini yaptığı tesis hijyenik açıdan da dikkat çekiyor. Alikahya Fatih Mahallesi Baş Sokak No: 5’te faaliyet gösteren Zafer Halı Saha’da maçın ardından sunulan çaylarla futbolcular hararetini atıyor. Personelin yakın ilgisi de oldukça beğenilirken, Tahsin Adıgüzel ve Zafer Durmaz kendilerine katkı sunan dostlarına teşekkür ediyor.Bilgi için: 532 276 04 86