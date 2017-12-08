Tahsin Adıdüzel ile İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz’ın işletmeciliğini yaptığı tesis hijyenik açıdan da dikkat çekiyor. Alikahya Fatih Mahallesi Baş Sokak No: 5’te faaliyet gösteren Zafer Halı Saha’da maçın ardından sunulan çaylarla futbolcular hararetini atıyor. Personelin yakın ilgisi de oldukça beğenilirken, Tahsin Adıgüzel ve Zafer Durmaz kendilerine katkı sunan dostlarına teşekkür ediyor.Bilgi için: 532 276 04 86
Bugün 11:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:11 TSİ )
Zafer Halı Saha’da her şey yolunda
İlimizin nezih çim halı işletmelerinden Zafer Halı Saha’ya ilgi her geçen gün artıyor.
Bugün 11:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz