Fatih Kavlak: Bizim daha çok ihtiyacımız var

İYİ BİR TAKIMI
Kavlak berabere kaldıkları hiçbir maçta sevinemediklerinin altını bir kez daha çizdi ve şu ifadelere yer verdi: Ne yazık ki 10 maçtır kazanamıyoruz. Tabii ki bunları içimizde değerlendiriyoruz. Artılarımızı, eksilerimizi tartışıyoruz. Değişen kadrolar, farklı oyunlar oldu ama baktığımızda son 10 maçtaki 8 beraberliğimizden hiç birisine sevinmedik. Mutlaka sonuç almamız gerekiyor. Mazeretlere sığınmıyoruz. Çünkü sonuç alabilecek de bir takımız.
HERKSİN HAZIR OLMASI İYİ
Tepecik maçı için de hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık. Cezalılarımız da döndü. 1-2 sakatlık durumları var. Onların da eksikliğini hissetmeyecek bir kadroya sahibiz. Geride bıraktığımız haftada arkadaşlarımız bunu gösterdi. Oynamadıkları dönemde herkesin hazır olduğunu görmek memnuniyet verici. İşte profesyonel bakış bu. Ama mutlu değiliz. Çünkü kazanmamız gerekiyor.
ASIL ZORLUK ŞU
Son haftalardaki toparlanan durumumuzu Tepecik karşısında da ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Rakibimiz son haftalarda çıkış yakaladı. Geçen haftaki futboldan sonra Tepecik maçının11’ini kurmak doğal olarak bizi de zorlayacak. Ama tatlı bir zorlanma olacak. Asıl problem şans bulamayan futbolcularımız düşük performans gösterseydi olacaktı. O zaman işimiz çok daha zor olurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz