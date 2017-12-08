Onur Öztonga: Tepecik’i yenmemiz lazım

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kocaelispor’da Öztonga ailesinin 3. göbek temsilcisi Onur Öztonga, Karacabey maçında aldığı görevi iyi bir şekilde yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: Kızılcabölük maçının son 10 dakikasında Fatih hocam şans vermişti. Karacabey karşılaşması 11’de başladığım ilk maçımdı. Fatih hocama şans verdiği için teşekkür ediyorum. Aldığım sorumluluğu iyi bir şekilde yerine getirdiğini düşünüyorum.

HER DAKİKA ÖNEMLİ

Maç öncesi heyecanlıydım ancak maç içinde o heyecanımı kırdım. Kemal ağabey iyi bir stoper. İlk defa kendisi ile yan yana oynadık. Bana saha içinde özgüven sağladı. Herkes –Sanki sezon başından beri birlikte oynuyorsunuz- dedi. Ağabeylerimiz ile birlikte iyi mücadele ettik. Oyundan memnunuz ama skordan değiliz. Karacabey’i yenemediğimiz için üzgünüz. Tepecik maçında 3 puan hedefliyoruz. Bunu elde etmek için her dakikamızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz.