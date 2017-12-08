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Kerem Yıldırım: Bu kez olacak!

Kocaelispor’un genç ve başarılı orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım, son haftalardaki iyi futbolun karşılığını Büyükçekmece Tepecikspor maçında alacaklarını ve haftalar sonra kazanacaklarına inandığını ifade etti

KİMSE BİZDEN BEKLEMİYORDU

1999 doğumlu futbolcu Kerem Yıldırım, Karacabey maçında kendilerinden etkili bir futbol beklenmediğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Karacabey maçından kimse bizden böyle bir oyun beklemiyordu. Takım olarak iyi performans sergiledik. Beraberliğe üzüldüğümüz bir maçtı. Açıkçası galibiyet hakkımızdı. Ailem de maça geldi, maçın ardından onların tebrikleri benim için çok önemliydi.

FORMAYI İSTİYORUM

Her futbolcu gibi ben de formayı almayı, saha içinde olmayı istiyorum. Hocamız kime şans verirse en iyi şekilde fırsatlar değerlendiriliyor. Ben de Karacabey maçında bu şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Tepecik maçında da şans verilirse yine elimden geleni yapacağım. Takımda moraller iyi ama galibiyet alamamanın baskısını üzerinizde ister istemez hissedebiliyorsunuz. Son 3-4 haftadır iyi futbol oynuyoruz. Büyükçekmece Tepecik maçında da bu oyunumuzu devam ettirip galibiyet alırız. İnşallah ki bu kez olacak.

Bugün 11:34 TSİ - Spor

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