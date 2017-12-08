Kocaeli Basket U-14 şampiyon!

8 maçın tamamını kazanan Kocaeli Basket’in kızları sevinçlerin kendilerini izlemeye gelen aileleri ile birlikte izledi. İzmitli genç basketbolcu bir dönem ağabeyi Emre Özcan ile birlikte Adliyespor’daki performansı ile göz kamaştıran Emrah Özcan’ın talebeleri 8 maçta rakip potalara tam 494 sayı bırakırken, sadece 278 sayıya izin verdiler. Tüm yaş gruplarında basketbol kentin en önemli kulüplerinden birisi olan Kocaeli Basket, İzmit’in en değerli ve en üretimli kulüpleri arasında da başı çekiyor.

KOCAELİ BASKET U-14 KIZ TAKIMININ BU YILKİ SKORLARI

Kocaeli Basket – Kocaeli GHSK: 72 - 55

Gebze Yıldızları - Kocaeli Basket: 27-49

Kocaeli Basket – Gebze Yıldızları: 61-39

Kocaeli Gelişim - Kocaeli Basket: 30-58

Kocaeli GHSK - Kocaeli Basket: 52-39

Kocaeli Basket – Gölcük Basket: 50-37

Gebze Yıldızları - Kocaeli Basket: 24-58

Kocaeli Basket - Kocaeli Gelişim: 75-30