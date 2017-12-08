Lider Tayfun’un rakibi Çamlıtepe’de

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Grubun lideri 26 puanlı Gebze Tayfun, 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgisi yok. Bugün konuk olacağı Çamlıtepespor ise 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve tam 6 yenilgi alarak 7. sırada yer aldı. Esentepe Stadı’ndaki maç 15’te başlayacak. Lider takipçisi Hisareyn 22 puanda. Zirveyle arasında 4 puan fark var. Öğrencilerden oluşan Paşa ekibi MAP Şener ise tehlike yaşıyor. Kağıtçı Stadı’ndaki mücadele 18’de başlayacak.

SIKINTILI MAÇLAR

İki eski İzmit takımı karşılaşacak. 3. sırada 13 puanla yer alan eski lider Bağçeşme, ile altıncı Kadıköyspor arasındaki maçın skoru merak ediliyor. Bağçeşme Ali Osman topal Stadı’ndaki karşılaşma 14’te başlayacak. Basit puan kayıpları yapan Uzuntarla yine de zirveyi kovalayamaya devam ediyor. Bugünkü rakip düşmeme mücadelesi veren Çayırova Serhatspor. Derbent Stadı’ndaki maç 15.00’te başlayacak. İki ezeli rakip ile Bahçecikspor ile Gölcük Şirinköy ise Değirmendere’de kozlarını paylaşacak. Bu maç da 17’de başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

14.00: Bağçeşme - Kadıköy – (Bağçeşme)

15.00: Çamlıtepe – Tayfun- (Esentepe)

15.00: Uzuntarla - Çay.Serhat - (Derbent)

17.00: Gölcük Şirinköy - Bahçecik- (D.Dere)

18.00: Map.Şener - Hisareyn - (Kağıtçı)