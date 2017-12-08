Gültepe, Yıldırım'ı ağırladı

Gününün büyük bir çoğunluğunu ziyaretlerle geçiren CHP İzmit İlçe eski Selman Yıldırım, derneklere de konuk oluyor, dernek çalışmalarını dinliyor. Yıldırım, bu ziyaretleri kapsamında da Gültepeliler Platformu’nu ziyaret etti. Dernek başkanı Taner Çakırer ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Yıldırım, mahalle sakinleriyle sohbet etti, dernek çalışmalarını Başkan Çakırer’den dinledi.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Yıldırım’ın Gültepe’yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten dernek başkanı Taner Çakırer, dernek projeleriyle ilgili, “Eğer sokakları boş bırakırsak başkaları gelir ve sokakları doldurur. Genelde bu doldurmalar da uyuşturucu ve alkol satıcıları ile olabilir. Bizler kötü alışkanlıkların önüne geçmek için, elimizden ne geliyorsa organizasyonlarımıza devam edeceğiz” dedi.

SOSYAL BİR ALAN

Mahalle kültürünü yaşatmak adına da açık hava sinema etkinliklerini devam ettirdiklerini söyleyen Çakırer, derneğin mahalle sakinleri için sosyal bir alan olduğunu belirtti. Selman Yıldırım ise yapılan çalışmaların Gültepe için fırsat olduğunu belirterek, projeleri hayata geçiren dernek yöneticilerini tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.