İsrail'den müslümanları kızdıracak hamle

İsrail makamlarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerine 7 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı belirtildi. İsrail'deki "Maariv" gazetesi, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant’ın, "Başkan Trump'ın tarihi kararına istinaden Kudüs'te yeni konutların inşa edilmesine karar verdim." şeklindeki sözlerini aktararak, Bakanlığın 7 bini işgal altındaki Doğu Kudüs'te olmak üzere Kudüs'ün tamamında 14 bin yeni konut inşa etmeyi planladığını kaydetti.

YERLEŞİMCİ SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMAK İSTİYOR

Haberde, söz konusu yeni konutlardan 5 binin Doğu Kudüs'teki Atarot Yahudi yerleşim biriminde, 2 bininin yine Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi Pisgat Zeev'de geri kalanının ise Batı Kudüs'teki bölgelerde inşa edileceği ifade edildi. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği belirtilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.