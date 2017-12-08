Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, yarın (Cumartesi) sisli bir hava olacak. Sıcaklığın en yüksek 10 dereceye çıkması bekleniyor. Pazar günü yağmur yer yer sağanak şeklinde görülecek. En yüksek 11 derece sıcaklık hissedilecek. Güneş pazartesi kendini göstermeye başlayacak fakat sıcaklık derecelerinde belirgin bir düşüş yaşanacak. Salı günü de havanın açık olması tahmin edilirken sıcaklık 8-9 derece civarında hissedilecek.
Bugün 11:59 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
Hafta sonuna dikkat! Yağmur...
Kocaeli Meteoroloji Hava tahmin raporlarına göre Pazar günü yağmurlu geçecek.
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Bugün 11:59 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz