Hafta sonuna dikkat! Yağmur...

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, yarın (Cumartesi) sisli bir hava olacak. Sıcaklığın en yüksek 10 dereceye çıkması bekleniyor. Pazar günü yağmur yer yer sağanak şeklinde görülecek. En yüksek 11 derece sıcaklık hissedilecek. Güneş pazartesi kendini göstermeye başlayacak fakat sıcaklık derecelerinde belirgin bir düşüş yaşanacak. Salı günü de havanın açık olması tahmin edilirken sıcaklık 8-9 derece civarında hissedilecek.