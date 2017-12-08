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Gölcük Rotary Kulübü “geleceği” konuştu

Gölcük Rotary Kulübü gerçekleştirdiği haftalık toplantısında İletişim Bilimleri Uzmanı Dr. Arda Süar’ı misafir etti.

DİJİTAL DEV ŞİRKETLER SUNUMU

1985 yılında kurulan Gölcük Rotary Kulübü sivil hayattan bilim ve teknolojiye gerçekleştirdiği birçok başarılı proje ile adından sıkça söz ettiren bir STK olma özelliğini taşıyor. Dernek gerçekleştirdiği sunumlar ile de birçok uzman ismi misafir edip görüşlerini alıyor. Gölcük Rotary Kulubü’nün bu hafta ki konuğu ise İletişim Bilimleri Uzmanı Dr. Arda Süar oldu. Süar dernek üyelerine dijital dev şirketler ve yeni nesil iletişim araçları hakkında bilgi verdi.

GELECEĞİN FUTURİSTİK MESLEKLERİ

Dr. Süar yaptığı sunumda,” Dünya yeni bir düzlem üzerinde yoluna devam ediyor. Bugün Dünya’nın en büyük şirketleri 15 sene önce yoktu. Değişen bir teknoloji ve iletişim sistemi var. Bu alışverişten, giyime sanattan spora hayatımızın tümünde bize etki ediyor. Geleceğin futuristik mesleklerini fark etmemiz gerekiyor. Belki birçoğunu biz görmeyeceğiz lakin gelecekte Uzay Kolonisi Sosyoloğu, Mutluluk Tasarımcısı, Genetik Danışman ve Robot Tamircisi gibi meslekler gençlerimizin ilgi duyacağı meslekler olacak.

TÜRKİYE BU YENİ DÜZENE AYAK UYDURMA ZORUNDADIR

Sunuma devam eden Süar,” Geçmişte toplumların sosyolojik durumunu özetlemek adına anketler yapılırdı. Kullanılan gelenekselleşmiş bir yöntem vardı. Bugün artık sosyal medya üzerinden insanların yeme alışkanlıklarından oy verdikleri partiye birçok şeyi okuyabiliyoruz. Bu büyük devletlerin belki bugün için en büyük silahıdır. Türkiye bu yeni düzene ayak uydurma zorundadır. Türkiye bugün Dünya’nın en büyük 17’inci ekonomisidir. Ama şirketler devreye girince bu sıralama 37’ye düşmektedir” diye konuştu. Sunumun ardından Gölcük Rotary Kulubü Başkanı Uğur Saral Dr. Arda Süar’a yaptığı sunum için teşekkür plaketi verdi.

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