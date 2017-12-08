Ünlü çifte şok saldırı!

Hakan Yılmaz, instagram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile darp olayını hayranlarına duyururken, kendisini darp edenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Yılmaz, yayınladığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Önceki akşam eşimle birlikte gittiğimiz Etiler’deki Le Meridien Otel’in lobisinde yanıma gelen ve ’beni tanımadın mı?’ diye soran kişiye ’tanıyamadım’ yanıtını verdim. Bu yanıtın üzerine ’beni nasıl tanımazsın’ diyen ve eşimin yanında bana küfür eden şahıs, ardından yanındaki iki arkadaşı ile birlikte eşimi ve beni darp etmiştir. Eşimin de yaralandığı olay sonrası darp raporu ile birlikte karakola giderek kendilerinden şikayetçi olduk. Bu sırada bana, eşime ve yanımızda gelen ortağıma hakaretler ve tehditler de devam etti. Avukatım tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Şehrin göbeğinde sırf ’tanımıyorum’ dedim diye, üstelik de eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceği! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına dair hukuka inancım tamdır! Kamuoyuna saygı ile duyururum".