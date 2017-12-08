Dev kampanyanın sona ermesine sayılı günler kaldı

2019 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları 290.000 TL’den başlıyor. Secret Garden, %30 peşin ve teslime kadar şirket içi ödeme seçenekleri ile konut sahibi olma imkânı sunuyor. Fiyat artışından etkilenmeden konut sahibi olmak isteyen yatırımcılar için 31 Aralık 2017 lansman kampanyasının son günü olarak belirlendi.

Yüzde 30'u 2 ayda bitti

Lansmana çıktığı Ekim ayından bu yana projenin yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Akkurt Group Yönetim Kur. Baş. Yrd. İlhan Akkurt, “Yuvacık’ta hayata geçirdiğimiz Secret Garden projemiz bulunduğu lokasyon, manzarası, doğa ile iç içe olması, mimari özellikleri ve avantajlı ödeme koşulları sayesinde yüzde 30’u 2 ayda satıldı. Belirtilen özellikler sayesinde dairelerin yatırımcılar için karlı olacağı ve yüksek kira getirisi sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

Kolay ulaşım imkanı

Ulaşım yönünden oldukça rahat bir konumda olan Secret Garden, şehrin birçok noktasına kolay ulaşım imkânına sahip. İzmit merkez 6 km, sahil yoluna (Ömer Türkçakal Bulvarı) 1,5 km mesafede olan projeye E5 ulaşım hattı üzerinde de kolay ulaşım sağlanabiliyor.

Yeşille Maviyi buluşturan proje

İnşaat alanı 18 bin metrekareye yakın olan projede toplam 106 daire yer alıyor. 5 bloktan oluşan projede 120 metrekare ile 232 metrekare arasında değişen 12 farklı daire tipi bulunuyor. Bahçeli dubleks ve geniş teraslı dairelerin ön plana çıktığı Secret Garden’da 2+1, 3+1, 4+1 daire tipleri konforlu yaşam alanları sunuyor. Üst katlarda yer alan geniş teraslı, deniz ve orman manzaralı daireler dikkat çekiyor. Dairelerin tamamı önü hiçbir zaman kapanmayacak deniz manzarasına sahip. Ayrıca modern mimariye sahip projede geniş pencereler deniz ve orman manzarasına açılıyor. Projede gün ışığından da maksimum seviyede yararlanma imkânı sunuluyor.

Sosyal imkanlar bakımından da ayrıcalıklı bir yaşam

Kocaeli Başiskele’nin en gözde semti olan Yuvacık Aydınkent’de, konumu itibariyle birçok yaşam merkezine yakın olmasının yanı sıra modern yaşamın bütün ayrıntılarının düşünüldüğü Secret Garden projesinde sosyal donatıları ile de site sakinlerine güvenli ve huzurlu modern yaşamın kapılarını açıyor. Geniş yeşil alanları olan projede, iki adet açık yüzme havuzu ve iki adet açık aquaparklı çocuk havuzu, 2 adet sauna, 2 adet buhar odası, 2 adet kapalı spor salonu, 2 adet çok amaçlı saha, 2 adet sosyal tesis, açık spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, kameriyeler, barbekü ve piknik alanları yer alıyor.