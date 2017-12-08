Cengiz Topel'i kaç yolcu kullandı?

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Kasım Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artışla 4.163, dış hat yolcu trafiği yüzde 538 artışla 829, toplamda ise yüzde 46 artışla 4.992 oldu.

Bir önceki yıla göre %83 arttı

2017 Yılı Kasım ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 artışla 126, dış hatlar uçak trafiği 5 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 87 artışla 131’e ulaştı. 2017 Yılı Kasım ayında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 82 artışla 53 ton olarak gerçekleşti.

11 Aylık Gerçekleşmeler

2017 Yılı Kasım Sonu gerçekleşmelerine göre; Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan; 44.348 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 28 artışla 1.382’ye, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 427 tona ulaştı.