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Günü birlik evlere baskın!

Ülke genelinde gerçekleştirilen günü birlik evlere yapılan uygulamada 66 ev kontrol edildi.

BÜYÜT

Ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde günübirlik evler otel gibi kullanılmaya başlanılmış, bu gibi yerlerin mülk sahipleri tarafından doğrudan kiraya verildiği gibi emlakçılar aracılığıyla da yüz yüze veya internet üzerinden kiraya verildiği tespit edilmiş, bu tür yerlerde terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyet yürütebilecekleri göz önünde bulundurularak terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, adli ve idari işlemlerin yapılması, amacıyla genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde “Günübirlik Kiralanan Evler”e yönelik uygulama TEM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinden oluşan 31 ekip 144personel tarafından yapıldı.

66 EV KONTROL EDİLDİ

Yapılan uygulamada, toplam 66 günübirlik ev kontrol edildi. Evlerde konaklayanların veri girişi yapmadığı tespit edilen 1 İşletme hakkında tutanak tanzim edildi. Bu işletmenin ikinci kez veri göndermemesi nedeni ile faaliyetine son verilmesi için Ruhsat Vermeye Yetkili idareye bildirildi.

Bugün 12:35 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Gölcüklü - Ekipleri tebrik ediyorum

Yanıtla . 0Beğen 08 Aralık 14:40

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