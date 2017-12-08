Tahsin Tarhan, artan intiharları araştırdı

Şüpheli görülen intiharları araştırma konusu edinen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan "Son intiharla birlikte ASELSAN'da son 11 yılda intihar edenlerin sayısı 8'e çıktı. ASELSAN'da, "Yerli Savunma Sistemleri" üzerinde çalışan Kerem Parıldar'ın oturduğu Koru Mahallesi ile, hayatına son verdiği 15 kilometre uzaklıktaki, 100. yıl semtindeki bina arasında bir bağlantı bulunamadı. Meydana gelen olayda Parıldar’ın 100. Yıl Mahallesi İşçi Blokları 1427'inci caddede bulunan bir binaya çıkarak kendisini 14. kattan aşağı attığı tespit edildi" dedi.

7 MÜHENDİSİN KUŞKULU İNTİHARI

ASELSAN'da daha önce de 7 mühendis, kuşkulu biçimde hayata veda ettiğini belirten Tarhan, "ASELSAN'da 2006 yılından bu yana, F-16 savaş uçakları, milli tank, insansız hava araçları (İHA), uzun namlulu yeni nesil silahlar gibi önemli projelerde çalışan 7 mühendis kuşkulu biçimde hayatını kaybetti. Şüpheli ölümleri bugüne kadar 8 Cumhuriyet Savcısı soruşturmuş, 15 Temmuz'dan sonraki bu olaylardaFETÖ'nünparmağı olduğu da iddia edildi" şeklinde konuştu.

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

Tarhan, "Çok önemli projelerde görev alan nitelikli, donanımlı ve iyi yetiştirilmiş, uzman kişilerin periyodik şekilde intihar etmesi kuşku vericidir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Aselsan’da gerçekleşen intihar olaylarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü olabilecek tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz" dedi.