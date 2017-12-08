Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:12 TSİ )

Tahsin Tarhan, artan intiharları araştırdı

ASELSAN'da çok tartışılan şüpheli ölüm ve intiharlara bir yenisi daha eklendi. 32 yaşındaki ASELSAN elektronik yüksek mühendisi Kerem Parıldar, bir binanın 14'üncü katından atlayarak hayatına son verdi.

Şüpheli görülen intiharları araştırma konusu edinen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan "Son intiharla birlikte ASELSAN'da son 11 yılda intihar edenlerin sayısı 8'e çıktı. ASELSAN'da, "Yerli Savunma Sistemleri" üzerinde çalışan Kerem Parıldar'ın oturduğu Koru Mahallesi ile, hayatına son verdiği 15 kilometre uzaklıktaki, 100. yıl semtindeki bina arasında bir bağlantı bulunamadı. Meydana gelen olayda Parıldar’ın 100. Yıl Mahallesi İşçi Blokları 1427'inci caddede bulunan bir binaya çıkarak kendisini 14. kattan aşağı attığı tespit edildi" dedi.

7 MÜHENDİSİN KUŞKULU İNTİHARI

ASELSAN'da daha önce de 7 mühendis, kuşkulu biçimde hayata veda ettiğini belirten Tarhan, "ASELSAN'da 2006 yılından bu yana, F-16 savaş uçakları, milli tank, insansız hava araçları (İHA), uzun namlulu yeni nesil silahlar gibi önemli projelerde çalışan 7 mühendis kuşkulu biçimde hayatını kaybetti. Şüpheli ölümleri bugüne kadar 8 Cumhuriyet Savcısı soruşturmuş, 15 Temmuz'dan sonraki bu olaylardaFETÖ'nünparmağı olduğu da iddia edildi" şeklinde konuştu.

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

Tarhan, "Çok önemli projelerde görev alan nitelikli, donanımlı ve iyi yetiştirilmiş, uzman kişilerin periyodik şekilde intihar etmesi kuşku vericidir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Aselsan’da gerçekleşen intihar olaylarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü olabilecek tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz" dedi.

Bugün 13:11 TSİ - Siyaset

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gültepe, Yıldırım'ı ağırladı mask
Gültepe, Yıldırım'ı ağırladı
Nihat Değer, mazbatasını aldı mask
Nihat Değer, mazbatasını aldı
İYİ Parti'de 7 ilçe başkanı belli oldu mask
İYİ Parti'de 7 ilçe başkanı belli oldu
Haydar Akar, Yunus Emre Vakfı'nı araştırdı... Ortaya neler çıktı neler... mask
Haydar Akar, Yunus Emre Vakfı'nı araştırdı... Ortaya neler çıktı neler...
AKP Gebze'de başkan İrfan Ayar mask
AKP Gebze'de başkan İrfan Ayar
Türkiye KUDÜS için ayakta! mask
Türkiye KUDÜS için ayakta!
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti mask
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var... mask
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda! mask
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda!
Kocaeli için kar uyarısı! mask
Kocaeli için kar uyarısı!
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu mask
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu
Kız kardeşe taciz iddiası! mask
Kız kardeşe taciz iddiası!

GALERİ

Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor mask
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
Makam odasına en rahat o girer... mask
Makam odasına en rahat o girer...
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6” mask
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı mask
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR