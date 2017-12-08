Altında son durum

İstanbul Kapalıçarşı’da 154,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 155 liradan, bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 37 liradan, 141 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 145 liradan, 997 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 17 liradan, 499 liradan alınan Yarım Ziynet 509 liradan ve 250 liradan alınan Çeyrek Ziynet 255 liradan satılıyor.