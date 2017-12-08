İstanbul Kapalıçarşı’da 154,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 155 liradan, bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 37 liradan, 141 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 145 liradan, 997 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 17 liradan, 499 liradan alınan Yarım Ziynet 509 liradan ve 250 liradan alınan Çeyrek Ziynet 255 liradan satılıyor.
Bugün 13:13 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:14 TSİ )
Altında son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155 lira oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz