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Bugün 13:22 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 13:23 TSİ )

İkiz kardeşler 9 yaşında

Körfez İlçe Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden, çevresi tarafından oldukça sevilen Gülten Otan'ın biricik ikiz çocukları Ayberk ile Berkay, 9. yaşlarına merhaba dediler.

BÜYÜT

İkiz kardeşler için anne Gülten Otan, özel bir mekanda güzel bir kutlama düzenledi. Ayberk ve Berkay için özel bir pasta yaptırıldı. Ayberk-Berkay kardeşler, kendileri için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında bulunanlar ise ' İyi ki doğdunuz' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu oldukları her hallerinden belli olan ikiz kardeşler, bu güzel günün tadını çıkardılar. Anneleri Gülten Hanım ise bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan sevenlerine ve dostlarına teşekkür ederek, mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugün 13:22 TSİ - Yaşam

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