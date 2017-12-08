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800 bin liralık konak açıldı

İzmit Belediyesi tarafından Zabıtan Mahallesi’ne yapılan konak önceki gün açıldı. Konak açılışında konuşan Başkan Nevzat Doğan, “Haramı helali bilerek gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yaklaşık 800 bin lira harcanarak yaptırılan konağın açılışı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, Zabıtan Mahalle Muhtarı İsmail Candan ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Törende mahalle konağı ile birlikte yaptırılan mescidin de açılışı gerçekleştirildi.

“YENİ NESİL BELEDİYECİLİK”

Mehteran takımının da yer aldığı açılışta konuşan Başkan Nevzat Doğan, “Sizler varsanız bizler varız. Sizler olmazsanız bizim hiçbir hükmümüz olmaz. Sizler varsınız ki, bu hizmetleri yapıyoruz. İzmit Belediyesi yeni nesil belediyecilik yapıyor. Temizlik, asfalt, kaldırım, çevre düzenlemesi gibi işleri zaten yapıyoruz. Sizlerin sosyal ihtiyaçlarınıza göre planlamalar yapıyoruz. Sizleri ablamız, kardeşimiz, anamız, babamız gibi görüp sevip hizmete de öyle koşuyoruz. Bunun sonucunda böylesine güzel hizmetler ortaya çıkıyor. İhtiyaçlarınız için sık sık anketler yapıp sizlerin ihtiyacınıza göre hizmetler yapıyoruz.

HALKIMIZ KONAKLARA LAYIK

Zabıtan halkımız da, Gökçeler’deki halkımız da konaklara layıktır. Yenişehir’de Yahya Kaptan da konaklara layıktır. Köylümüzde şehirlimizde yediden yetmişe kadar, hangi siyasi görüşte olursa olsun herkes bizim için bir numaradır ve böylesine güzel konaklara layıktır. Her konağımızda kadınlarımız için kurs yerleri açıyoruz. Bizden yeter ki kurs isteyin, biz seve seve açmaya hazırız. Yaptığımız hizmetleri gösterişten uzak mütevazi açılışlarla yapıyoruz.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Eskiden tadilat gören yerler için bakanlar gelip çok büyük hizmet yapmış gibi açılışlar yapılırdı. Bizim derdimiz hizmet etmektedir. Şan şöhret peşinde değiliz, hoş bir seda bırakmaktır. Zabıtan’da da hoş bir seda bırakabilirsek bu bizim için en büyük mutluluktur. Haramı helali bilerek gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZAK TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da yaptığı konuşmada, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a böylesine güzel hizmetler için teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından konak ve mescidin açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 644 metrekarelik bir alan üzerine 3 katlı olarak yaptırılan konağın zemin katında emekli odası, birinci katında İZMEK kurs odaları, ikinci katta öğrenciler için etüt odaları bulunuyor.

Bugün 13:23 TSİ - Gündem

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