Kaza, 13.00 sularında Başiskele 500 Varyant Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alıreza Babaeeınanlou idaresindeki 9749110 İran plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza nedeniyle tırda bulunan sürücünün kolu koparken, yanındaki arkadaşıda ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen tır nedeniyle D-130 karayolunda iki yönden de geçiş kontrollü olarak verildi. Kaza yapan tır çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı.
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TIR kazası: Sürücünün kolu koptu!
Başiskele'de karton bobin yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücünün kolu koparken, yanındaki yolcu ise ağır yaralandı
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Bugün 13:35 TSİ - Asayiş
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