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Başına sıkan kahveci kurtarılamadı!

Darıca'da, kahve işleten Şevket Şevke (56), dün gece müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şevke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.