Olay, dün gece saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan Şevket Şevke'nin işlettiği kahvede meydana geldi. Şevke, müşterilerinin gözü önünde başına dayadığıruhsatsız tabancasını ateşledi. Kahvedeki müşterilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Şevke, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından sabaha karşı yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şevket Şevke,tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Başına sıkan kahveci kurtarılamadı!
Darıca'da, kahve işleten Şevket Şevke (56), dün gece müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şevke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün 13:41 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz