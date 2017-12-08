Şampiyon İzmit MTAL!

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan ve gergin geçen finalde Darıca Aslan Çimento MTAL’yi penaltılar sonucu 16-15 mağlup eden İzmit ekibi büyük bir sevinç yaşadı.

DIŞARIDA SEVİNDİLER

Zorlu maçta normal süre 1-1 sona erdi. İzmit MTAL Rıdvan’ın golü ile öne geçti. Darıca’da Serhat beraberliği getiren isim oldu. İzmit MTAL taraftarı gergindi. Sahaya çakmak ve yabancı madde atıldı. Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut salonun boşaltılması talimatını verdi. Salon sakinliğe kavuşunca penaltılara devam edildi ve nefes kesen penaltıları 15-14 kazanan İzmit MTAL mutlu sona ulaştı. İzmitli futsalcılar şampiyonluk sevincini kendilerini salon dışında bekleyen öğrenci arkadaşları ile yaşadı. Üçüncülük maçında ise Başiskele Selim Yürekten, Yenikent Anadolu Lisesi’ni 3-1 yendi ve kürsüde kendine yer buldu.

LİSELER ARASI GENÇ ERKEK FUTSAL SIRALAMASI

1. İzmit MTAL

2. Darıca Aslan Çimento MTAL

3. Başiskele Selim Yürekten MTAL

4. Yenikent Anadolu Lisesi