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Bugün 14:48 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:50 TSİ )

KOÜ'de temel atma heyecanı

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs açıklaması hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu mesele dünyada çok büyük sıkıntılara sebep olacak bir meseledir.Onun için Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın. Haddin aşılması çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirir“ dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası temel atma törenine katıldı. Törende Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Cmhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu,” Üniversiteler bulundukları şehirlerin yıldızı değil adeta bir güneşi, enerji kaynağı, geleceği, umudu. Kentin önünü açan bilim yuvaları. Kocaeli Üniversitemizle çok güzel bir iş birliği halindeyiz. Onlara hizmeti biz bir görev olarak görüyoruz” dedi. “Geleceğimizi emanet edeceğimizi gençlerimizi yetiştiren kurumların başında üniversitelerimiz geliyor" diyemn Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Üniversitelerimizin daha iyi bir konuma gelebilmesi ve arzu ettiğimiz şekilde gençleri yetiştirmeleri de büyük önem taşımakta. Kocaeli Üniversitesi de Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alma konusunda adım adım ilerliyor. Bugün temelini atıp açılışını gerçekleştireceğimiz tesiste üniversitemizin ilerlemesine önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türk askeri Kore’ye dünyada barış egemen olsun diye gitti”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise konuşmasında, “Dün bir kayıp yaşadık. Emekli Astsubay Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği’ni kaybettik. Mekanı cennet olsun. Şuanda gösterimde olan Ayla filminin kahramanı Süleyman Astsubay’ın bir Türk askerinin yüksek ahlaki meziyetlerinin aslında ortaya koyarak, bir ülkede nasıl bir Türk sevgisi oluşturduğunun en güzel örneğidir. Süleyman Astsubay’ın şahsında Kore’nin istilasının engellenmesi için oraya giden askerlerimizi orada sadece savaşmak değil oradaki yetim çocuklarlar ilgilenmek, onların başlarını okşamak, noktasında gösterdikleri yaklaşım ve duyarlılık , bugün Türkiye ile Kore arasında o kadar güçlü köprüler oluşturdu ki. Bir taraftan askerimizi savaşıyor, bir taraftanda yetim çocuklara bakmak için Ankara Okulu’nu kuruyorlar. Şu anda Güney Kore’ye giderseniz sadece ‘Ben Türküm’ demeniz yeterli. Çünkü onlar Türklerin kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Türk askeri Kore’ye dünyada barış egemen olsun diye gitti” diye konuştu.

“Aman ha Kudüs’ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın”

Son günlerde özellikle bölgede barışı dinamitleyen, bölgede barış gayretlerine adeta sekte vuran gelişmeler oluyor” diyen Işık, “Amerikan iç politikasında iyice sıkışan Amerikan Başkanı Trump, bir anda İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü gösterdi. Maalesef bu talihsiz açıklamayı yaptı. Bu sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar, Yahudiler için de kutsal bir mekan olan Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesi anlamına gelir. Bu bir emri vakidir. Bu emri vaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir. Bölge yeniden ateş, barut, kan ve gözyaşı sarmalına döner. Onun için ABD’ye özellikle söylediğimiz bu mesele iç politikanın uzantısı olarak ele alınabilecek bir mesele değildir. Bu mesele dünyada çok büyük sıkıntılara sebep olacak bir meseledir. Onun için Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın. Haddin aşılması çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirir. Aman ha Kudüs’ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın. Ne kendi iç politikasında sıkışanlar Kudüs’e sarılsın, ne de kimse o kutsal mekanı kendi siyasal çıkarlarına alet etsin” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 50 milyon TL’ye mal olacak Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’ın temeli atıldı.

Bugün 14:48 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

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