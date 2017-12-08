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Hibrit teknolojisinin en gelişmiş modelleri Toyota Kaya'ya geliyor

En geniş ürün gamı ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit teknolojisini geniş kitlelere yakından tanıtmak isteyen Toyota, bu teknoloji ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla düzenlediği “Toyota Hibrit Festivali” için 10-11 Aralık tarihlerinde Kocaeli’de olacak.

Kocaeli Toyota Plaza Kaya’da gerçekleştirilecek festival kapsamında Toyota’nın C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid ve Prius modelleri sergilenecek ve ziyaretçilere detaylı bilgiler alktarılacak. Toyota Plaza Kocaeli Kaya’daki etkinliğe katılanlar bu modellerle test sürüşleri de gerçekleştirilecek.

2017 Toyota Hibrit Yılı

Hibrit bataryası ile çalışan elektrik motor ve benzin ile çalışan motorun uyum içerisinde kullanıldığı hibrit teknolojisini kısa ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, öncüsü olduğu bu teknolojinin Türkiye’de de çok daha bilinir olmasını sağlamak amacıyla 2017’yi “Toyota Hibrit Yılı” olarak ilan etmişti. Bu amaçla; 42 il ve 55 noktada düzenlenen Toyota Hibrit Festivali’nin bir durağı Toyota Plaza Kaya olacak. Hibrit teknolojisi ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla düzenlenecek Toyota Hibrit Festivali, 17 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da sona erecek.

Toyota Kocaeli Kaya'ya geliyorlar...

Toyota Hibrit Festivali etkinliği için 10-11 Aralık tarihlerinde Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelecekler, Toyota’nın hibrit ürün gamı ile test sürüşü yaparak bu gelişmiş teknolojiyi daha yakından tanıma fırsatını bulacaklar. Bunun yanı sıra, daha önce İstanbul Autoshow Fuarı’nda tanıtılan robotları ve sevimli kahramanları ile çocuklar da Toyota Hibrit Festivali’ndeki showlarla eğlenceli dakikalar yaşayacaklar.

Dünya Hibrite Dönüyor, Sıra Türkiye’de

Bugün dünya üzerinde 11 milyonu aşan hibrit trafikte bulunuyor. ÖTV düzenlemesiyle hibrit araçlar, artık Türkiye’de de daha erişilebilir fiyat seviyesinde satışa sunuluyor. Bu düzenleme ile Türkiye üretimi olan hibrit araçlar daha da rekabetçi olacak. Geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen hibrit araçların trafikte sayılarının zaman içerisinde artması da bekleniyor. Daha çok konvansiyonel dizel ve benzinli araçların satışının azalacağını ve tercihin zamanla hibrite yöneleceğini tahmin ediliyor.

Bugün 14:45 TSİ - Ekonomi

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