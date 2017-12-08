Çift listeli kongrede Mevcut Başkan Selahattin Kaya’nın karşısına eski belde başkanı Oruç Gökbudak çıkacak. 166 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ayrıca 33 il delegesi ve 16 ilçe yöneticisi belirlenecek. Kongrenin Divan Başkanlığını Parti Meclis Üyesi Hüsnü Süslü yapacak
Bugün 15:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
CHP Çayırova'da çift listeli kongre
Çayırova İlçe kongresi yarın saat 12:00’de Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Bugün 15:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz