CHP Çayırova'da çift listeli kongre

Çift listeli kongrede Mevcut Başkan Selahattin Kaya’nın karşısına eski belde başkanı Oruç Gökbudak çıkacak. 166 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ayrıca 33 il delegesi ve 16 ilçe yöneticisi belirlenecek. Kongrenin Divan Başkanlığını Parti Meclis Üyesi Hüsnü Süslü yapacak