CHP İzmit’te büyük gün

Kongrede mevcut Başkan Mehmet Ümit Küçükkaya aday yeniden aday olacak. Küçükkaya’nın karşısında henüz rakip çıkmadı ancak kongre saatine kadar sürpriz isim çıkması bekleniyor. 417 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 ilçe yöneticisi ve 159 il delegesi belirlenecek. Kongrenin Divan Başkanlığını ise İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt üstlenecek.