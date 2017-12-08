Kongrede mevcut Başkan Mehmet Ümit Küçükkaya aday yeniden aday olacak. Küçükkaya’nın karşısında henüz rakip çıkmadı ancak kongre saatine kadar sürpriz isim çıkması bekleniyor. 417 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 ilçe yöneticisi ve 159 il delegesi belirlenecek. Kongrenin Divan Başkanlığını ise İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt üstlenecek.
Bugün 15:03 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
CHP İzmit’te büyük gün
CHP İzmit İlçe 4. Olağan kongresi yarın saat 10:00’da Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
Bugün 15:03 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz