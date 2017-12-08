Bu yönetmelik okullara cemaatleri sokar

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet mecliste yaptığı konuşmada, Resmi Gazete’de yayınlanan kurumlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ni dile getirdi.

YIKICI SONUÇLAR DOĞURUR

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Hürriyet, “Bu yönetmelikle, öğretmen olmayanların dahi rehber öğretmen yapılması amaçlanmaktadır. Yönetmeliğin sadece eğitim sisteminde değil öğrenciler ve eğitim emekçileri açısından da yıkıcı sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz ki, sivil toplum örgütleri, sendikalar da aynı şeyi düşünmekte ve bununla ilgili de dava açmış durumdalar” dedi.

VİCDANINIZ RAHAT MI?

Açıklamasına devam eden Hürriyet, “Ensar Vakfı yurdunda yaşanan tecavüz vakası, Aladağ yurdunda yaşanan yangın faciası yaralarını henüz sarmamışken böyle bir yönetmeliğin, "rehberlik hizmeti" adı altında okullara vakıf ve cemaatlerin elemanlarının, pedagojik formasyona sahip olmayan kişilerin görev yapabilmesinin yolunu açacağını düşünüyoruz. Bu yönetmelikle ilgili vicdanınız rahat mı? Sizi rahatsız etmiyor mu? Öğretmenler dışında herkese okulları açan bu yönetmeliğin iptalini düşünüyor musunuz? Sakıncalarına karşı nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz?” açıklamasında bulundu.