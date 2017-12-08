Murat Aydın: Cezası neyse çekecektir!

Yaşanan gelişmeler üzerine KASKF Başkanı Murat Aydın ile yönetimi Dilovası temsilcisini ve Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret etti.

DUYAR DUYMAZ MÜDEHALE ETTİK

Murat Aydın ziyaretinde "Biz biriz, hiçbir zaman ayrım yapmadık yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Değirmendereli futbolcunun çirkin ve ırkçı paylaşımı ile ilgili olayı duyar duymaz müdahale ettik. Cezası neyse çekecektir. Bu tür çirkin olaylara hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Böylesi sporcuların barındırılmaması için de elimizden geleni yapacağız. Güzide camiamıza geçmiş olsun diyoruz” dedi.

TOLTAR: ÇABALIYORUZ

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar açıklamasınmda "İlçe olarak Değirmendereli sporcu arkadaşımızın paylaşımı bizleri derinden üzdü. Dilovalılar olarak, buraya gelmeden bizleri tanımadan oluşturulan önyargılı düşünceleri kırmak için gerek sosyal ve gerekse sportif alanda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada Karadenizlisi de, Doğulusu da, Batılısı da, Güneylisi de kardeş olmuştur. Artık birbirimizle aile bağlarımız gelişmiş kız alıp vermişiz. Dilovası küçük bir Anadolu'dur” dedi.

LAÇ: DEĞİRMENDERESPOR KARDEŞİMİZ

Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç da “İlçemize gelen kulüplerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamak onları mutlu etmek için çalıştık. Elimizden geleni yapmamıza rağmen bu tür çirkin olayın yaşanması hem kulübümüzü hem de ilçe halkımızı önemli ölçüde rencide etmiştir. Kişi hakkında yasal yollardan hakkımızı aradık. Bu tür hareketler bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Değirmendere camiası bizim kardeşimizdir. Biz yine konuk takımlarımızı en iyi şekilde ağırlayamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.