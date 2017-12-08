Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:29 TSİ )

Murat Aydın: Cezası neyse çekecektir!

Geçtiğimiz hafta sonu Dilovası'nda oynanan Dilovası Belediyespor ve Değirmenderespor maçından sonra Dilovası ekibini 2-1 yenen Değirmenderespor’da futbolcu Serhat Şensoy’un sosyal medya hesabında “Counter Terörist Win” "Terörist Karşıtları Kazandı" paylaşımı Kocaeli'de geniş yankı bulmuş, haberi ana gazetemizden manşet olarak duyurmuştuk.

Yaşanan gelişmeler üzerine KASKF Başkanı Murat Aydın ile yönetimi Dilovası temsilcisini ve Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret etti.

DUYAR DUYMAZ MÜDEHALE ETTİK

Murat Aydın ziyaretinde "Biz biriz, hiçbir zaman ayrım yapmadık yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Değirmendereli futbolcunun çirkin ve ırkçı paylaşımı ile ilgili olayı duyar duymaz müdahale ettik. Cezası neyse çekecektir. Bu tür çirkin olaylara hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Böylesi sporcuların barındırılmaması için de elimizden geleni yapacağız. Güzide camiamıza geçmiş olsun diyoruz” dedi.

TOLTAR: ÇABALIYORUZ

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar açıklamasınmda "İlçe olarak Değirmendereli sporcu arkadaşımızın paylaşımı bizleri derinden üzdü. Dilovalılar olarak, buraya gelmeden bizleri tanımadan oluşturulan önyargılı düşünceleri kırmak için gerek sosyal ve gerekse sportif alanda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada Karadenizlisi de, Doğulusu da, Batılısı da, Güneylisi de kardeş olmuştur. Artık birbirimizle aile bağlarımız gelişmiş kız alıp vermişiz. Dilovası küçük bir Anadolu'dur” dedi.

LAÇ: DEĞİRMENDERESPOR KARDEŞİMİZ

Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç da “İlçemize gelen kulüplerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamak onları mutlu etmek için çalıştık. Elimizden geleni yapmamıza rağmen bu tür çirkin olayın yaşanması hem kulübümüzü hem de ilçe halkımızı önemli ölçüde rencide etmiştir. Kişi hakkında yasal yollardan hakkımızı aradık. Bu tür hareketler bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Değirmendere camiası bizim kardeşimizdir. Biz yine konuk takımlarımızı en iyi şekilde ağırlayamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bugün 15:24 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
RDF Karamürsel, Başkent’te! mask
RDF Karamürsel, Başkent’te!
İzmitli Ali Asım Balkaya rakibimiz oldu mask
İzmitli Ali Asım Balkaya rakibimiz oldu
Kocaeli Basket U-14 şampiyon! mask
Kocaeli Basket U-14 şampiyon!
Lider Tayfun’un rakibi Çamlıtepe’de mask
Lider Tayfun’un rakibi Çamlıtepe’de
Kerem Yıldırım: Bu kez olacak! mask
Kerem Yıldırım: Bu kez olacak!
Onur Öztonga: Tepecik’i yenmemiz lazım mask
Onur Öztonga: Tepecik’i yenmemiz lazım
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!

GALERİ

Aşırı heyecanlı misket yarışı mask
Aşırı heyecanlı misket yarışı
Böyle şaka olur mu? mask
Böyle şaka olur mu?
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da... mask
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da...
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu!
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor mask
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR