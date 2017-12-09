Çıkarın bizi ateşten!

10 MAÇ OLDU!

Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan ve iyi mücadelesini skora yansıtamamasının sıkıntısını yaşayan Kocaelispor, son haftaların çıkıştaki takımı Büyükçekmece Tepecikspor’a konuk olacak. Kaptan Hamza dışında eksiği bulunmayan temsilcimiz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Saat 13.30’da başlayacak olan maçı Karabük’ten C Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek.

350 KİŞİLİK YER AYRILDI

Her deplasmana olduğu gibi 160 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece deplasmanına da çıkarma yapacak olan Kocaelispor taraftarına 350 kişilik kontenjan ayrıldı. Yeşil Siyahlıların kendilerine ayrılan yeri dolduracağına kesin gözü ile bakılıyor. Maç saatinde sıcaklığın 16 derece havanın ise kapalı olması bekleniyor. Yağış olma ihtimali olduğu için taraftarımızın tedbirli olması gerekiyor.

ÇEKMECE SON 4 İÇ SAHA MAÇINI KAZANDI

Kocaelispor’da cezaları sona eren Murat Başak, Ali Keten, Sefa Narin ve Mert Yavuz, 18’de yer aldı. Teknik adam Fatih Kavlak’ın kalede Yusuf, savunmada Fatih, Murat Başak, Ali ya da Kemal, Kadir, önlerinde Sefa ve Mert, solda Süleyman, sağda Mehmet Avcı, forvete yakın bölgede Gökdeniz, ileride ise Özgür tertibi ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Öte yandan İstanbul ekibi sahasındaki son 4 maçı da kazandı. Adliyespor’u 3-0, Uşak ve Karaköprü’yü 1-0, Arsin’i de 2-0’lık skorlarla evlerine eli boş gönderen Tepecik evinde 5’te 5 yapmak için sahaya çıkacak.

MAÇIN KÜNYESİ

1. TEPECİKSPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Avcılar ATATÜRK

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Oğuzhan Öztaş, Mesut Hakalmaz

SAAT: 13.30

HAVA: 16 derece kapalı

1. TEPECİKSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

İbrahim Karaca

Ramazan Aydın

Mert Öner

Onur Demir

Eray Açıkgöz

Mehmet Arı

Recep Metin

Pekin Köşnek

Yusuf Atay

Erdem Günel

Mustafa Usta

KOCAELİSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Yusuf Şenlik

Fatih Adıgüzel

Kadir Öge

Kemal ya da Ali

Murat Başak

Mert Yavuz

Sefa Narin

Mehmet Avcı

Gökdeniz Bayrakdar

Burak Süleyman

Özgür Sürekçi