Çıkarın bizi ateşten!

10 MAÇ OLDU!
Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan ve iyi mücadelesini skora yansıtamamasının sıkıntısını yaşayan Kocaelispor, son haftaların çıkıştaki takımı Büyükçekmece Tepecikspor’a konuk olacak. Kaptan Hamza dışında eksiği bulunmayan temsilcimiz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Saat 13.30’da başlayacak olan maçı Karabük’ten C Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek.
350 KİŞİLİK YER AYRILDI
Her deplasmana olduğu gibi 160 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece deplasmanına da çıkarma yapacak olan Kocaelispor taraftarına 350 kişilik kontenjan ayrıldı. Yeşil Siyahlıların kendilerine ayrılan yeri dolduracağına kesin gözü ile bakılıyor. Maç saatinde sıcaklığın 16 derece havanın ise kapalı olması bekleniyor. Yağış olma ihtimali olduğu için taraftarımızın tedbirli olması gerekiyor.
ÇEKMECE SON 4 İÇ SAHA MAÇINI KAZANDI
Kocaelispor’da cezaları sona eren Murat Başak, Ali Keten, Sefa Narin ve Mert Yavuz, 18’de yer aldı. Teknik adam Fatih Kavlak’ın kalede Yusuf, savunmada Fatih, Murat Başak, Ali ya da Kemal, Kadir, önlerinde Sefa ve Mert, solda Süleyman, sağda Mehmet Avcı, forvete yakın bölgede Gökdeniz, ileride ise Özgür tertibi ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Öte yandan İstanbul ekibi sahasındaki son 4 maçı da kazandı. Adliyespor’u 3-0, Uşak ve Karaköprü’yü 1-0, Arsin’i de 2-0’lık skorlarla evlerine eli boş gönderen Tepecik evinde 5’te 5 yapmak için sahaya çıkacak.
MAÇIN KÜNYESİ
1. TEPECİKSPOR
KOCAELİSPOR
STAT: Avcılar ATATÜRK
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Oğuzhan Öztaş, Mesut Hakalmaz
SAAT: 13.30
HAVA: 16 derece kapalı
1. TEPECİKSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ
İbrahim Karaca
Ramazan Aydın
Mert Öner
Onur Demir
Eray Açıkgöz
Mehmet Arı
Recep Metin
Pekin Köşnek
Yusuf Atay
Erdem Günel
Mustafa Usta
KOCAELİSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ
Yusuf Şenlik
Fatih Adıgüzel
Kadir Öge
Kemal ya da Ali
Murat Başak
Mert Yavuz
Sefa Narin
Mehmet Avcı
Gökdeniz Bayrakdar
Burak Süleyman
Özgür Sürekçi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz