İzmitli Ali Asım Balkaya rakibimiz oldu

İLGİNÇ KARŞILAŞMA

Genç teknik adam Ali Asım Balkaya, 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Hatay temsilcisi Payasspor ile sözleşme imzaladı. Daha önce de sık sık bir araya gelen taraflar, eski teknik adam Murat Bölükbaşı ile anlaşılmadan önce de Payas ekibi ile temas halindeydi. Böylece Kocaelispor’un eski futbolcularından İzmit Paşa’lı Ali Asım Balkaya, Kocaelispor’a teknik adamlık kariyerinde ilk kez rakip oldu.

İLK RAKİBİ KARACABEY

Mavi Beyazlı Payasspor'da Kulüp Başkanı Osman Tufan, Teknik Direktör Ali Asım Balkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi. Balkaya, hafta sonunda deplasmanda oynanacak olan Karacabey Birlik Spor karşılaşması öncesi yeni görevine resmen başladı. Genç teknik adam en kısa sürede toparlanmak için mücadele edeceklerini belirterek "El birliği ile Payasspor’u istediğimiz yere taşıyacağız. Bunun içinde çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.