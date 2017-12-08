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RDF Karamürsel, Başkent’te!

RDF Karamürsel, Başkent’te!

Erkekler Voleybol 2. Ligi’ndeki temsilcimiz RDF Karamürsel İdmanyurdu, yarın saat 11’de grubun iddialı takımlarından Ziraat Bankası ile Ankara Beştepe Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Hükmen Kandıra galibiyeti de olmak üzere 8 maçta 6 galibiyeti bulunan Siyah Beyazlılar güçlü rakibini de mağlup edip üst üstünde 6. zaferine ulaşmak ve zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Bugün 15:31 TSİ - Spor

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