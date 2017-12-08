Erkekler Voleybol 2. Ligi’ndeki temsilcimiz RDF Karamürsel İdmanyurdu, yarın saat 11’de grubun iddialı takımlarından Ziraat Bankası ile Ankara Beştepe Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Hükmen Kandıra galibiyeti de olmak üzere 8 maçta 6 galibiyeti bulunan Siyah Beyazlılar güçlü rakibini de mağlup edip üst üstünde 6. zaferine ulaşmak ve zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Bugün 15:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:36 TSİ )
RDF Karamürsel, Başkent’te!
RDF Karamürsel, Başkent’te!
Bugün 15:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz