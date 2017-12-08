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Sefa Sirmen, il binasını beğendi

CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen, il başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ı yeni parti binasında ziyaret etti.

Buluşmada il yöneticileri Harun Yıldızlı ve Naim Keskin de hazır bulundu. Yeni il binasının hayırlı olmasını dileyen Sirmen, emeği geçenleri kutladı. il yönetiminin çalışmalarını takip ettiğini de belirten Sirmen, kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarını da kutladı.

SİRMEN’İ DAVET

ETTİ

Sirmen ile yakından ilgilenen ve ziyareti dolayısıyla kendisine teşekkür eden il başkanı Sarıbay ise, “Bu binanın alımında ve yapımında çok kişinin emeği var” dedi. Kongre süreci hakkında bilgiler veren Sirmen, “Seçimler sorunsuz geçiyor. Son olarak 7 Ocak’ta il kongremizle süreci tamamlayacağız” diye konuştu. Sarıbay 23 Aralık’ta il binasının açılışını yapacaklarını da dile getirdi ve Sirmen’i davet etti.

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