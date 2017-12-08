Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:48 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:51 TSİ )

DP’li Nazlıgül’den Kudüs açıklaması

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, yaptığı yazılı bir açıklama ile gündemdeki Kudüs konusuna değindi.

BÜYÜT

Filistin konusunun Ortadoğu'daki istikrarsızlığın ve kaosun tam merkezi olduğunu belirten Nazlıgül, ABD’nin Kudüs kararının bölgedeki travmanın daha da derinleşmesine sebep olacağını söyledi.

“AKLISELİM OLMALIYIZ”

Nazlıgül, “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması kararına tüm Müslüman ve dünya ülkelerinin ortak bir tepki göstermeleri zorunludur. Bu gelişme Türkiye, Mısır, İran ve Arabistan gibi ülkeleri aklıselim olmaya sevk etmelidir. Bu kararın, Aralık 1917'de Kudüs’ü Osmanlı'nın terk edişinin 100. yıldönümüne rastlaması da ayrı bir vahamettir” diye konuştu.

Bugün 15:48 TSİ - Siyaset

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Işık: Teşkilatlar güçlü olmalı mask
Işık: Teşkilatlar güçlü olmalı
DP’li Nazlıgül’den Kudüs açıklaması mask
DP’li Nazlıgül’den Kudüs açıklaması
Sefa Sirmen, il binasını beğendi mask
Sefa Sirmen, il binasını beğendi
CHP Çayırova'da çift listeli kongre mask
CHP Çayırova'da çift listeli kongre
Tahsin Tarhan, artan intiharları araştırdı mask
Tahsin Tarhan, artan intiharları araştırdı
Gültepe, Yıldırım'ı ağırladı mask
Gültepe, Yıldırım'ı ağırladı
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!

GALERİ

Aşırı heyecanlı misket yarışı mask
Aşırı heyecanlı misket yarışı
Böyle şaka olur mu? mask
Böyle şaka olur mu?
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da... mask
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da...
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu!
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor mask
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR