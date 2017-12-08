DP’li Nazlıgül’den Kudüs açıklaması

Filistin konusunun Ortadoğu'daki istikrarsızlığın ve kaosun tam merkezi olduğunu belirten Nazlıgül, ABD’nin Kudüs kararının bölgedeki travmanın daha da derinleşmesine sebep olacağını söyledi.

“AKLISELİM OLMALIYIZ”

Nazlıgül, “Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması kararına tüm Müslüman ve dünya ülkelerinin ortak bir tepki göstermeleri zorunludur. Bu gelişme Türkiye, Mısır, İran ve Arabistan gibi ülkeleri aklıselim olmaya sevk etmelidir. Bu kararın, Aralık 1917'de Kudüs’ü Osmanlı'nın terk edişinin 100. yıldönümüne rastlaması da ayrı bir vahamettir” diye konuştu.