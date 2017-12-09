Kocaeli Büyükşehir tarafından Doğu Kışla Parkı Doğu cephesinde yapılacak olan Mehmet Ali paşa Otopark ve Pazar Yeri temel atma töreni bugün saat 14.30’da yapılacak. 34 bin metrekarelik olanda yapılacak olan kompleksin 200 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim’in 16 bin liraya satın aldığı deve de temel atma töreninde kesilecek.
09 Aralık 2017- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:54 TSİ )
Develi temel atma töreni
Bugün İzmit ilginç bir temel atma törenine şahitlik edecek.
09 Aralık 2017 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz