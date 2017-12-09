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09 Aralık 2017- Gündem ( G : Bugün 15:54 TSİ )

Develi temel atma töreni

Bugün İzmit ilginç bir temel atma törenine şahitlik edecek.

Kocaeli Büyükşehir tarafından Doğu Kışla Parkı Doğu cephesinde yapılacak olan Mehmet Ali paşa Otopark ve Pazar Yeri temel atma töreni bugün saat 14.30’da yapılacak. 34 bin metrekarelik olanda yapılacak olan kompleksin 200 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim’in 16 bin liraya satın aldığı deve de temel atma töreninde kesilecek.

09 Aralık 2017 - Gündem

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