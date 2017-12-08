Darıca’da 3 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen İ.A. isimli şahıs, M.T. (30) tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından İ.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri ise olayı gerçekleştirdiği öne sürülen M.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 aydır aranan şüpheli M.T.’yi Darıca’da yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunda suçlamayı kabul etmediği öğrenilen M.T. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 15:55 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:56 TSİ )
Silahla yaralama zanlısı gözaltına alındı
Darıca’da aralarında husumet olduğu öne sürülen bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra firar eden kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bugün 15:55 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz