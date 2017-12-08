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Silahla yaralama zanlısı gözaltına alındı

Darıca’da aralarında husumet olduğu öne sürülen bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra firar eden kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.