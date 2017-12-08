Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadelesini başarılı bir şekilde sürdüren ve altyapısından yetişen futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Belediye Derincespor, bir Süper Lig takımının daha radarına girdi. Geçtiğimiz yıl yetiştirdiği genç yıldızlardan Emrah Mutlu’yu Galatasaray’a, Serkan Aydın’ı Bursaspor’a ve Okan Keşan’ı da Boluspor’a gönderen Belediye Derincespor camiası bu üç futbolcunun bu yıl Milli takım kampına çağrılmasıyla birlikte büyük bir gurur yaşamıştı. Genç yıldız adaylarından birini bünyesine katan Galatasaray da yeni yıldız adayları yetiştiren Belediye Derincespor ile protokol imzaladı. Protokol ile Derince’nin yetenekli gençleri, sürekli Galatasaray antrenörlerinin takibinde olacak.

Galatasaray ile iş birliği protokolü

Altyapıdan yetişen yeteneklerin vizyona çıkması amacıyla çalışmalarını sürdüren Belediye Derincespor, Galatasaray ile iş birliğine gitti. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un öncülüğünde gerçekleşen anlaşmanın ardından iş birliği protokolü imzalandı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar arasında imzalanan protokolle birlikte Derince’nin yetenekli gençleri artık sürekli Galatasaray’ın merceği altında olacak.

Bayraktar: “İlk iş birliğini Derince Belediyesi ile yaptık”

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen törende kulüp televizyonuna konuşan Emrah Bayraktar, "Galatasaray Kulübü altyapısı olarak İstanbul merkezli Türkiye’yi taramak çok kolay değil. Derince gibi Kocaeli ilinde altyapıya yatırım yapan, tesisleri, bakış açısıyla fark yaratan kulüplerle iş birliği yaparak gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ilk iş birliğini Derince Belediyesi ile yaptık. Meyvelerini de hemen toplamaya başladık; bir gencimiz U14 takımıyla kulübümüze geldi. Kocaeli ilindeki gençleri de kulübümüz çatısı altında toplayarak, antrenör eğitimi, oyuncu gelişimi, birlikte yapılacak kamplarla gücümüzü artırmak ve farklı illerde bunu çoğaltmak istiyoruz" dedi.

Bulut: “Bu anlaşma gençlerimizin önünü açacak”

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ise yaptığı konuşmada, “Belediye Derincespor, belediyemizin bir kuruluşu. Böylesine büyük bir kulüple alt yapı, üst yapı ve teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak; futbolcular arasında gelişim sağlamak için bir iletişim kurabilmek adına yapmış olduğumuz iyi niyet protokolü. Galatasaray ile yaptığımız anlaşma bizim altyapımızdaki gençlerin de önünü açacak, gençler Galatasaray’da oynayabilme ihtimalinin heyecanını yaşayacaklar. Artık Derinceli gençler altyapıda olmak için daha da gayret içinde olacaklardır" ifadelerini kullandı.