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Kudüs kararı Kocaeli’de İsrail ve ABD bayraklarını yaktırdı

ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs açıklamasını protesto etmek amacıyla Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, İsrail ve ABD bayraklarını yaktılar.

Gönüllü Kültür Teşekküller ve Milli Kuruluşlar Birliği tarafından düzenlenen eyleme 100’den fazla STK destek verdi. İzmit Sabri Yalım Parkı’ndaki eyleme Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, milletvekilleri, parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miting alanında geniş güvenlik önemleri alındı. Alanda “Kahrolsun İsrail”, “Kudüs Müslümanlarındır” sloganları atıldı. Zaman zaman tekbir sesleri yükseldiği eylemde İsrail ve ABD bayrakları ateşe verildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden eyleme katılan İzmitliler, basın açıklamasının ardından Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan eşliğinde dua etti. Edilen dua sonrası toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Bugün 16:04 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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