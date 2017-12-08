Torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 04 ve 05 Aralık tarihleri arasında sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Derince ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3,50 gram esrar, 86,45 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 5 şahıs ise şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.