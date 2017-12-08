Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 04 ve 05 Aralık tarihleri arasında sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Derince ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3,50 gram esrar, 86,45 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 5 şahıs ise şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
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Torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmit, Kartepe ve Derince ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz