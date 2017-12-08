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Kocaeli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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