Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Kocaeli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz