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İsrail askerlerinden gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale

İsrail askerleri, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki gösterilere sert şekilde müdahale etti, Batı Şeria'da göstericilere de gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Filistinliler, düzenledikleri gösterilerle ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti. Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 23 Filistinli yaralandı, 72'si atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Mescid-i Aksa'daki Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu yapıldı

Kudüs'teki pek çok yolu kesen İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasında kovalamaca yaşanıyor. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail polisi Eski Şehir'deki Şam Kapısı'nda bir Filistinliyi yaraladı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. İsrail polisi zaman zaman sert müdahalede bulunurken, bazı protestocular polisin fiziksel şiddetine uğradı. Atlı polis birlikleri ile göstericiler arasında yer yer kovalamaca yaşandı. İsrail polisinden şu ana kadar gözaltı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail polis helikopterinin uçuş yaptığı şehirde gerilim sürüyor.

24 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gösterilere yapılan müdahaleler sonucu 1 Filistinlinin gerçek, 21'inin plastik mermiyle, diğer bir göstericinin ise darp sonucu yaralandığı belirtildi. Açıklamada, atılan gazlar sebebiyle 72 protestocunun boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

Öte yandan ABD'nin Kudüs kararı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde de protesto edildi. İsrail askerleri El-Halil, Nablus ve Kalkiliyye'deki gösterilere müdahale etti. Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerm, Kalkiliyye, Cenin, Beytullahim, Selfit ve El-Halil kentlerinde cuma namazı sonrası yürüyüşler düzenlendi. ABD'nin Kudüs kararına kınayan sloganlar atan eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye ve Kalkiliyye yakınlarındaki iki belde ile Nablus yakınlarındaki Kusra'da Filistinli gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, boğulma tehlikesi geçirdi. Halk direniş Komitesi aktivisti Murad İştivi, İsrail askerlerinin Kalkiliyye yakınlarındaki Kefer Kaddum beldesindeki gösterilere müdahalesi sırasında biri gazeteci 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını aktardı.

Nablus'ta silahlı Yahudi yerleşimciler yol kapattı

Öte yandan, bir grup silahlı Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki ana yolu kapattığı öğrenildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler cuma namazı sonrası Havvara-Beyta kavşağını kapattı. Bölgede çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı ifade ediliyor. 23 Filistinli yaralandı, 72'si gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto için Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 23 Filistinlinin yaralandığı, 72'sinin atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gösterilere yapılan müdahaleler sonucu 1 Filistinlinin gerçek, 21'inin plastik mermiyle, diğer bir göstericinin ise darp sonucu yaralandığı belirtildi. Açıklamada, atılan gazlar sebebiyle 72 protestocunun boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Bugün 16:45 TSİ AA - Dünya

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