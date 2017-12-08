B.E. yönetimindeki 34 DZ 3797 plakalı beton mikseri, Yalova-Çınarcık karayolundaki Samanlı kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Nezaket Dağcıoğlu'na çarptı. Yaşlı kadın, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.
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Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Yalova'da beton mikserinin çarptığı 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz