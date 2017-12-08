Işık: Teşkilatlar güçlü olmalı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık kapıda çiçeklerle karşılandı. Başkan Ayaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

“İZMİT’TE BİR SORUN OLMAYACAK”

Ziyarette konuşan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Büyük bir nezaket gösterip bizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz noktasında bakanımızın bize değer verdiğini biliyoruz” diyerek sözü İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a bıraktı. Ceyhan, “3 kademede yapmış olduğumuz kongrede teşkilat katılımlarda gördüğümüz coşkunun İzmit’te en ufak bir sorunun olmayacağının göstergesidir. 2019’a hızlı bir çalışma aşamasına gireceğiz. Hasan beyin enerjisiyle güzel bir netice ortaya koyacağız. Önümüzdeki süreçte tüm arkadaşlarımıza hayırlı çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

“TEŞKİLATLARIMIZ GÜÇLÜ OLMALI”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Yeni görev alan bütün arkadaşlarıma hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Dünya gerilim dönemine tekrar girdi. Irkçı partilerin, İslam karşıtı partilerin yükselişte olduğu bir dönem. Tramp’ın Kudüs’ü başkent olarak tanıma ifadesi son derece sorumsuz bir ifadedir. Bu karar bölgemizde ciddi tepki gördü. Amerikan iç politikasındaki gelişmeler Ortadoğu coğrafyasında kan ve gözyaşına dönüyor. Böyle bir coğrafyada Türkiye olarak daha güçlü olma sorumluluğumuz var. Türkiye, eski Türkiye değil. Bu dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin gücü AK Parti’nin birlik ve beraberliği ile güçleniyor. Teşkilatlar güçlü olmalı. Teşkilatlarımız ne kadar güçlü olursa parti ve halk ile arasındaki köprü o kadar güçlü olur” dedi.