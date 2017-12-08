Yaralı atmaca emin ellerde

Şimdiye kadar yüzlerce yaralı, sahipsiz hayvana sahip çıkan İzmit Zabıtası, kanadı kırık bir atmacanın da imdadına yetişti. Yahya Kaptan Mahallesi’nde yaralı atmaca olduğu ihbarını alan belediye görevlileri hızla bölgeye gittiler. Gittikleri yerde kanadı kırık bir atmacayla karşılaşan ilgililer, atmacayı alıp Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yolunu tuttular. Kanadı kırık atmacayı merkezdeki görevlilere teslim eden İzmit Zabıtası tekrar görevinin başına dönerken, yaralı atmacanın tedavisinin ardından doğal yaşama bırakılacağı kaydedildi.