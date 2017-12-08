Muhasebeciler E-Bilişim seminerinde buluştu

Kocaeli Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası (KSMMMO) tüm yıl boyunca gerçekleştirdiği seminer ve eğitimlere ara vermeden devam ediyor. E-Dönüşüm Merkezi(EDM) Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile kurduğu işbirliği sonucunda KSMMMO dün oda binasında E- Bilişim Semineri’ni başarıyla tamamladı. Elektronik Dönüşüm Hizmetleri Kapsamına Sağlık Sektörü, İnternet Ticareti, Serbest Meslek, Müstahsil, İrsaliyenin Geçişi ve Uygulama Esasları konularında sunumların yapıldığı seminere; KSMMMO Oda Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Tosun, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Çelik ve oda üyeleri katılım gösterdi.

“KENDİMİZİ REVİZE ETMELİYİZ”

Seminerde konuşan KSMMMO Oda Sekreteri Cengiz Tosun, bu tarz mesleki seminer ve eğitimlerin önemine değinerek “Mesleki anlamda gelişim için kendimizi sürekli olarak revize etmeli ve gelişmeleri takip etmeliyiz. KSMMMO olarak bu konuda düzenlediğimiz organizasyonlar ile oda üyelerine güncel kalmaları ve gelişmeleri takip etmeleri için elimizden gelen desteği sunuyoruz” dedi. Sözlerinin devamında TÜRMOB’un 22 Kasım 2017 tarihinde Haksız Rakabet Ve Disiplin İşlemleri İl İlgili Odalar Arası Uygulama Birliği Çalıştayı’nda öne çıkan E-Birlik sözleşmeleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

E-BİRLİK SÖZLEŞMELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tosun, “E-Birlik sisteminden girilen sözleşmelerin çok önemsendiğini ve 1 Ocak 2018’den itibaren bu sözleşmelere büyük önem verileceği açıklandı. E-Birlik sözleşmeleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan sözleşmelerin örtüşmesi hususunda Maliye Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığı dile getirildi. Yıl sonu geliyor. Sözleşmelerin girişine meslektaşlarımın önem vermelerini ve eksiksiz düzenleme konusunda dikkatli davranmalarını istiyorum. Aksi halde, ileride bu sözleşmenin eksik kalması veya düzenlenmemesi halinde meslek mensuplarımız disiplin savuşturması ve kavuşturmasına maruz kalacaklardır; bunu istemeyiz” şeklinde konuştu.

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMI ZORUNLULUĞU

Haksız rekabetle mücadele yazılımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tosun, “Mevzuat gereğince sözleşme düzenlenmesi, zorunlu konularda sözleşmesiz iş görülüp görülmediğini, asgari ücret tarifesinin altında iş yapılıp yapılmadığı ve diğer yasaklara uyum konusunda denetleme ve bu yolla piyasada haksız rekabet yaratan etkenleri bertaraf etme amacıyla Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’nın meslek mensupları tarafından kullanımı zorunluluğu kararı alınmış ve 2013 yılında resmi gazetede yayınlanmıştır” dedi.

“KAYITLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Birlik tarafından sisteme girilen veriler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıtlarının karşılaştırılması için otomatik kontrol sistemi geliştirilmesi konusunda çalışmaların yapılmadığını belirten Tosun, “Keza birliğimizce hizmet sözleşmeleri ile e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin aynı ekrandan ve tek veri girişi ile düzenlenmesine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

KONULAR DETAYLI BİÇİMDE AKTARILDI

EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Teknik Destek Müdürü Ferhat Kuvan tarafından gerçekleştirilen sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Mesleki anlamda oldukça doyurucu bilgilerin aktarıldığı bu seminerde; Yeni E-Fatura, E-Arşiv Fatura Mükellefiyetleri ve Mevzuatı, Dönüşüm Hizmetleri Kapsamına Sağlık Sektörü, İnternet Ticareti, Serbest Meslek, Müstahsil ve İrsaliyenin Geçişi ve Uygulama Esasları, SGK E-Fatura Düzenlemeleri anlatıldı. Sağlık Sektörü ve İnternet Ticareti Sektörü E-Fatura Uygulama Demo Gösterimlerinin yapılarak detaylı bir biçimde anlatıldığı seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.