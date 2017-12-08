Gebze Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde gerçekleşecek programda Tongar, çocuk yetiştirmede doğru iletişimin önemini Gebzeli ailelerle paylaşacak. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunun kültür merkezi salonunda gerçekleşecek olan konferans 11 Aralık Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu programa tüm Gebzeliler davetli.
Bugün 17:12 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 17:13 TSİ )
Hatice Kübra Tongar, Gebze’ye geliyor
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar Gebzeliler için “Bağırmayan Anneler” konulu konferans verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz