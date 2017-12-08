Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:13 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:14 TSİ )

Emlakçılar destek istedi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetimini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetimini ziyaret etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı ziyarette emlakçılar Emlak müşavirler Yasasını istedi. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetimi Işık ve Aksoy ile emlak sektörü üzerine sohbette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Pekin, Başbakan Yardımcısı Işık’a ve Vali Aksoy’a ziyaret için teşekkür etti. Pekin tüm emlakçıları yakından ilgilendiren Emlak Müşavirleri Yasasına acil ihtiyaç olduğunu söyleyerek,” Hem ülkemiz hem de mesleğimiz açısından önemli olan bu yasanın çıkması konusunda desteğinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

PEKİN, TEŞEKKÜR ETTİ

Teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Pekin,” Kocaeli Emlakçılar Odası’nın kuruluşundan bu yana bize vermiş oldukları destekten dolayı başta sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Işık Beyefendi, Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy Beyefendi,Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Odamız 890 üyesi olan Kocaeli geneline hitaben ve büyükşehir yasası ile kurulan tek oda olma özelliğine sahip” dedi.

PEKİN,”ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Oda faaliyetleri hakkında bilgi veren Pekin, “Sayın bakanım sizden aldığımız enerji ve destekler ile Kocaeli’de ve Türkiye tarihinde olmayan ilkleri gerçekleştirdik ve birçok konuda sektörümüz açısından Türkiye’ye örnek olduk. Bunlardan bazıları, web tapu, dijital oda ve belediyeler protokolüdür. Bu üç çalışmamız diğer odalar tarafından örnek alınmıştır. Bunun dışında üyelerimiz için araç kampanyası düzenledik ve çeşitli petrol ofisleri,hastaneler ile indirim protokolü imzaladık.Yine sizden aldığımız enerji ve destekler ile bundan sonra da daha güzel işler yaparak Türkiye’ye örnek olacak projeler yapmaya devam edeceğiz. Bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şahsınıza, Kocaeli milletvekillerine, tüm il başkanlarımıza ve kamu kurumlarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Emlak sektörünün önemine değinen Işık ise Kocaeli Emlakçılar Odası faaliyetlerini takip ettiklerini ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugün 17:13 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var mask
Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var
Emlakçılar destek istedi mask
Emlakçılar destek istedi
Yaralı atmaca emin ellerde mask
Yaralı atmaca emin ellerde
800 bin liralık konak açıldı mask
800 bin liralık konak açıldı
Karaosmanoğlu, kazada yaralanan vekili ziyaret etti mask
Karaosmanoğlu, kazada yaralanan vekili ziyaret etti
5 ilçede elektrikler kesilecek mask
5 ilçede elektrikler kesilecek
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!

GALERİ

Aşırı heyecanlı misket yarışı mask
Aşırı heyecanlı misket yarışı
Böyle şaka olur mu? mask
Böyle şaka olur mu?
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da... mask
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da...
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu!
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor mask
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR