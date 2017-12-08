Emlakçılar destek istedi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetimini ziyaret etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı ziyarette emlakçılar Emlak müşavirler Yasasını istedi. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetimi Işık ve Aksoy ile emlak sektörü üzerine sohbette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Pekin, Başbakan Yardımcısı Işık’a ve Vali Aksoy’a ziyaret için teşekkür etti. Pekin tüm emlakçıları yakından ilgilendiren Emlak Müşavirleri Yasasına acil ihtiyaç olduğunu söyleyerek,” Hem ülkemiz hem de mesleğimiz açısından önemli olan bu yasanın çıkması konusunda desteğinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

PEKİN, TEŞEKKÜR ETTİ

Teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Pekin,” Kocaeli Emlakçılar Odası’nın kuruluşundan bu yana bize vermiş oldukları destekten dolayı başta sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Işık Beyefendi, Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy Beyefendi,Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Odamız 890 üyesi olan Kocaeli geneline hitaben ve büyükşehir yasası ile kurulan tek oda olma özelliğine sahip” dedi.

PEKİN,”ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Oda faaliyetleri hakkında bilgi veren Pekin, “Sayın bakanım sizden aldığımız enerji ve destekler ile Kocaeli’de ve Türkiye tarihinde olmayan ilkleri gerçekleştirdik ve birçok konuda sektörümüz açısından Türkiye’ye örnek olduk. Bunlardan bazıları, web tapu, dijital oda ve belediyeler protokolüdür. Bu üç çalışmamız diğer odalar tarafından örnek alınmıştır. Bunun dışında üyelerimiz için araç kampanyası düzenledik ve çeşitli petrol ofisleri,hastaneler ile indirim protokolü imzaladık.Yine sizden aldığımız enerji ve destekler ile bundan sonra da daha güzel işler yaparak Türkiye’ye örnek olacak projeler yapmaya devam edeceğiz. Bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şahsınıza, Kocaeli milletvekillerine, tüm il başkanlarımıza ve kamu kurumlarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Emlak sektörünün önemine değinen Işık ise Kocaeli Emlakçılar Odası faaliyetlerini takip ettiklerini ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi.