Kartepe eski Seka Lojmanları ihalesi yapıldı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından talep edilen eski SEKA Lojmanları Restorasyon Uygulama Yapım İşi ihale belediye toplantı salonunda açık ihale usulü ile ihale edildi. Şeffaf belediyecilik uygulaması kapsamında www.kartepe.bel.tr internet adresi üzerinden canlı yayın ile izlenen ihaleye 5 istekli teklif verdi.
TEKLİFLER VERİLDİ
Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı İbrahim Bahri Özyılmaz başkanlığında yapılan ihaleye katılımcılar tarafından teklifler verildi. Yaklaşık maliyetin 1.761.293,78 TL olan ihaleye isteklilerden; Tuna Restorasyon A.Ş. 1.249.266,05 TL, Alay İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.796.451,82 TL, Nomak İnşaat Turizm İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 1.18.054,43 TL, Vakur Yapı Proje Ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti 1.395.982,29 TL ve Gül Aş İnş. Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1.346.837,00 TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.
08.12.2017 Fotoğraflı ve Görüntülü Haber No:6420
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz